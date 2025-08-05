Невролог Чудинская рассказала, что дефицит железа влияет на восприятие запахов

Дефицит железа часто встречается у женщин репродуктивного возраста, детей и людей с хроническими заболеваниями. Врач-невролог высшей категории Галина Чудинская из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) поделилась с «Известиями» информацией о том, как анемия может влиять на обоняние.

По словам врача, дефицит железа влияет на восприятие запахов. Это связано с тем, что железо играет важную роль в функционировании центральной нервной системы и синтезе дофамина. У пациентов с железодефицитной анемией могут наблюдаться как повышенная чувствительность к запахам, так и их снижение, а также извращенное восприятие запахов.

Чудинская отметила, что у людей с дефицитом железа может быть тяга к запаху металла, бензина, краски или растворителей, а также к запаху сырой земли, глины или мела. Это клинически значимый симптом, требующий внимания врача.

Врач должна заподозрить железодефицитное состояние и назначить обследование: проверить уровень гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и ОЖСС. Коррекция дефицита железа может привести к исчезновению патологической тяги к запахам и улучшению качества жизни.