Невролог Галина Чудинская перечислила основные факторы риска развития болезни Альцгеймера. К ним относится, например, внешняя среда, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, существенную роль играет и возраст. После 85 лет риск появления недуга увеличивается в три раза по сравнению с периодом, начинающимся после 65 лет.

Медик напомнила и о влиянии наследственности. У близких родственников таких пациентов вероятность столкнуться с заболеванием выше в четыре раза, добавила газета «Петербургский дневник».