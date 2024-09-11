Невролог Чудинская: наследственность и возраст — главные факторы риска для болезни Альцгеймера
Невролог Галина Чудинская перечислила основные факторы риска развития болезни Альцгеймера. К ним относится, например, внешняя среда, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, существенную роль играет и возраст. После 85 лет риск появления недуга увеличивается в три раза по сравнению с периодом, начинающимся после 65 лет.
Медик напомнила и о влиянии наследственности. У близких родственников таких пациентов вероятность столкнуться с заболеванием выше в четыре раза, добавила газета «Петербургский дневник».
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