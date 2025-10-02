Невролог Черепанова рассказала, что неспелые бананы, молоко и фисташки способствуют быстрому засыпанию

Для хорошего сна важно не только создать комфортные условия, но и следить за питанием. Некоторые продукты помогают быстрее засыпать благодаря своим свойствам. Невролог Анна Черепанова поделилась с сайтом KP.RU списком таких продуктов.

«Молоко — источник мелатонина и триптофана, который повышает концентрацию мелатонина и серотонина и помогает легче заснуть», — отметила медик.

Также полезны жирная рыба (лосось и тунец), вишня и кукуруза. Они содержат вещества, поддерживающие нормальную выработку гормонов сна.

«Бананы содержат мелатонин, триптофан, витамин B6 и магний, которые способствуют выработке серотонина и помогают заснуть. В неспелых бананах больше мелатонина», — добавила врач.

Кроме того, в список входят фисташки, богатые витамином B6, который способствует превращению триптофана в мелатонин, подчеркнула Черепанова.