Невролог Черепанова рассказала, что неспелые бананы, молоко и фисташки способствуют быстрому засыпанию
Для хорошего сна важно не только создать комфортные условия, но и следить за питанием. Некоторые продукты помогают быстрее засыпать благодаря своим свойствам. Невролог Анна Черепанова поделилась с сайтом KP.RU списком таких продуктов.
«Молоко — источник мелатонина и триптофана, который повышает концентрацию мелатонина и серотонина и помогает легче заснуть», — отметила медик.
Также полезны жирная рыба (лосось и тунец), вишня и кукуруза. Они содержат вещества, поддерживающие нормальную выработку гормонов сна.
«Бананы содержат мелатонин, триптофан, витамин B6 и магний, которые способствуют выработке серотонина и помогают заснуть. В неспелых бананах больше мелатонина», — добавила врач.
Кроме того, в список входят фисташки, богатые витамином B6, который способствует превращению триптофана в мелатонин, подчеркнула Черепанова.