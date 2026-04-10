Невролог Чердак посоветовала есть нежирное мясо для снижения риска болезни Альцгеймера

Невролог Мария Чердак поделилась с KP.RU мнением о профилактике болезни Альцгеймера.

По словам врача, снизить риск развития заболевания может помочь употребление нежирного мяса. Продукт содержит железо и витамин В12, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы.

Чердак подчеркнула, что витамин В12 участвует в восстановлении нервных волокон. При нехватке нутриента повреждаются периферические нервы, спинной мозг и головной мозг. Небольшие дефициты порой остаются незаметными, однако они все равно приближают болезнь Альцгеймера.