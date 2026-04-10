Невролог Чердак отметила необходимость железа и витамина B12 для здоровья нервной системы

Невролог Мария Чердак рассказала о важности определенных витаминов для профилактики болезни Альцгеймера. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, даже небольшой дефицит некоторых нутриентов может негативно сказаться на здоровье нервной системы и приблизить развитие болезни Альцгеймера. В числе ключевых витаминов врач назвала В12, D и фолиевую кислоту.

«В частности, В12 участвует в восстановлении нервных волокон. Если этого витамина не хватает, нервная система страдает на всех уровнях: повреждаются и периферические нервы, и спинной мозг, и головной мозг», — отметила специалист.

Кроме того, Чердак подчеркнула важность железа для нормальной работы иммунитета и поддержания здоровья нервной ткани.