Невролог Чеблуков заявил об опасности сна на животе и в позе эмбриона

Треть жизни человек проводит во сне, поэтому важно подобрать правильную позу для отдыха. Советами поделился невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков в беседе с Life.ru .

По словам врача, самая опасная поза — на животе, так как в этом случае тело давит на внутренние органы и прогибается позвоночник. Не рекомендуется спать и в позе эмбриона, поскольку это приводит к сильному скручиванию тела.

«А теперь про самую лучшую и правильную позу для сна — это поза на спине. Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остается в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены», — отметил медик.

Он добавил, что можно спать и на боку. Такое положение полезно для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.