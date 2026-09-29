Невролог Буценко назвала отличия панической атаки от сердечного приступа

Симптомы панической атаки могут совпадать с признаками инфаркта, поэтому при их появлении важно быстро принять меры. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Буценко.

Специалист отметила, что симптомы панической атаки часто совпадают с сердечным приступом: боль за грудиной, охватывающий страх, учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, нарушение вестибулярного аппарата и потливость, пишет ИА НСН.

Главное отличие панической атаки — внезапное начало и быстрый пик симптомов. Пациенту кажется, что через секунды случится катастрофа или он умрет.