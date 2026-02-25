Невролог Бутенко предупредила о вреде привычки родителей угадывать желания ребенка без слов

Некоторые повседневные привычки могут негативно сказаться на развитии речи у детей. Об этом «Известиям» рассказала детский невролог Ольга Бутенко.

По ее словам, один из основных факторов риска — чрезмерное время, проведенное перед экраном. Речевые навыки развиваются в процессе живого общения, где есть совместное внимание со взрослым, эмоциональная реакция и пауза для ответа.

«Мультики не ждут ответа, они не подстраиваются под ребенка. Это поток информации, который скорее подавляет развитие речи, чем стимулирует», — сообщила Бутенко.

Также врач отметила, что привычка родителей угадывать желания ребенка без слов может привести к тому, что у него не будет мотивации использовать речь для общения.