Невролог Бутенко назвала внезапное замирание возможным признаком эпилепсии

Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, проявляющееся через повторяющиеся приступы. Детский невролог Ольга Бутенко поделилась с «Известиями» информацией о скрытых симптомах болезни.

По словам врача, приступы эпилепсии могут затрагивать разные зоны мозга, влияя на движение, речь, память и другие функции. У некоторых они проявляются через судороги с потерей сознания.

«У других — просто как внезапное замирание, то есть отключение сознания, то есть какой-то странный взгляд в одну точку или какие-то автоматические движения», — объяснила медик.

Если у человека начался эпилептический приступ, важно сохранять спокойствие. Необходимо убрать рядом острые и твердые предметы, по возможности — подложить что-то мягкое под голову.