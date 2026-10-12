Невролог Бушуева посоветовала держать экран ближе к уровню глаз, чтобы защитить шею от перегрузки из-за смартфон

По словам специалиста, реальная масса головы не меняется, однако мышцам и связкам требуется гораздо больше усилий для ее удержания. Длительная неподвижная поза вызывает дискомфорт в шее, плечах и между лопатками, а также скованность движений. При этом само по себе использование телефона не разрушает позвонки и не приводит к грыжам у большинства людей.

Чтобы снизить нагрузку, врач посоветовала держать экран ближе к уровню глаз, опирать локти на стол или подлокотники, регулярно менять положение тела и делать разминку. К доктору стоит обратиться, если боль не проходит, отдает в руку или сопровождается онемением пальцев и слабостью в кисти.