Невролог Бранд рассказал, что швейцарский сыр может провоцировать приступы мигрени

Людям, которые страдают мигренью, стоит избегать употребления швейцарского сыра. Об этом предупредил медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, в этом продукте содержится белок тирозин, который провоцирует головные боли.

«Швейцарский сыр точно является провокатором мигрени, это даже к гадалке не ходи», — отметил невролог.

Доктор добавил, что людям с доказанной мигренью также стоит исключить из рациона питания шоколад, красное вино и консервы, чтобы не провоцировать новые приступы головной боли.