Невролог Бранд назвал ночные боли в спине тревожным сигналом

Боль в спине — распространенное недомогание среди людей всех возрастов. Порой такое состояние указывает на серьезную патологию и требует немедленного обращения за медицинской помощью, сообщил невролог Павел Бранд в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист назвал ночные боли в спине тревожным сигналом. То же самое касается неприятных ощущений, которые усиливаются в положении лежа и сопровождаются жаром.

По словам врача, в большинстве случаев боль в спине связана с мышцами, связками или суставами позвоночника и не требует сложных обследований. Однако при наличии красных флагов необходимо пройти МРТ или КТ, чтобы исключить серьезные патологии.