Невролог Борейша рассказала, что гаджеты негативно сказываются на здоровье ребенка

Врач-невролог Юлиана Борейша рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о негативном воздействие гаджетов на здоровье детей.

По ее словам, прежде всего, это приводит к незрелости нервной системы, что выражается в эмоциональных и волевых расстройствах. Ребенок может стать как раздражительным, так и апатичным. У него снижаются концентрация внимания и мотивация к обучению. Это обусловлено гормоном дофамином, который выделяется, когда люди испытывают удовольствие. 

Также врач развенчала миф о том, что играть на телефоне — это отдых для ребенка. На самом деле, зрительная система перегружается и ведет к перевозбуждению. Невролог подчеркнула, что использование гаджетов категорически не рекомендуется детям младше трех лет.

Кроме того, она добавила, что при частом использовании телефона у ребенка не развиваются способности ощущать свое тело в пространстве и координировать зрительно-моторные реакции.

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