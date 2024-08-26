Невролог Бойко: уровень серотонина влияет на воспалительный процесс в центральной нервной системе

Врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Бойко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что уровень серотонина и норадреналина напрямую влияет на воспалительный процесс в центральной нервной системе.

По словам медика, хронический стресс и депрессию ни в коем случае нельзя замалчивать или игнорировать. Дело в том, что все это со временем перетекает в рассеянный склероз.

«Второй фактор — хроническая инфекция, хронический тонзиллит, хронический бронхит», — сказала невролог.

Любые очаги инфекции, в том числе недолеченные зубы, нужно контролировать, добавила Бойко.