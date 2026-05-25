Невролог Белопасова рассказала, что проблемы со зрением могут быть симптомом ишемического инсульта

Врач-цефалголог, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Анастасия Белопасова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что при повреждении участка мозга, отвечающего за обработку визуальной информации, может возникнуть частичное нарушение зрения.

По словам эксперта, пациенты могут не испытывать слабость в руке и ноге, но у них могут быть проблемы со зрением. Например, они могут смотреть перед собой, но не видеть справа или слева.

«Это может быть единственным проявлением ишемического инсульта», — отметила врач.

Также возможно кратковременное ухудшение зрения на один глаз из-за тромба в артерии сетчатки. Белопасова подчеркнула, что при быстром восстановлении кровотока зрение может вернуться.