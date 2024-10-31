Невролог Белопасова: длительность мигрени обычно варьируется от 4 до 72 часов

Научный сотрудник третьего Неврологического отделения ФГБНУ «Научный центр неврологии» Анастасия Белопасова в беседе с Lenta.ru объяснила различие между мигренозным приступом и обычной головной болью.

Как отметила медик, приступ мигрени обычно характеризуется своей продолжительностью. Человек может страдать от боли от четырех до 72 часов. Специалисты в медицинской сфере до сих пор не смогли раскрыть патогенез этого заболевания.

«Приступ мигрени характеризуется высокоинтенсивной, чаще односторонней, пульсирующей головной болью, усиливающейся при физической активности», — сообщила Белопасова.

Во время мигрени у пациента может быть сильная тошнота, фонофобия и даже рвота, добавила невролог.