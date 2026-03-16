Невролог Бехер рассказала, что чуткий сон у женщин связан с эволюционными особенностями

Женщины зачастую спят более чутко, чем мужчины, из-за эволюционных особенностей. Это связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка. Об этом рассказала «Газете.Ru» невролог Мария Бехер.

Врач также отметила влияние гормона сна — мелатонина. В перименопаузе нарушения сна у женщин могут быть связаны с измененной секрецией мелатонина в течение суток.

«Пик секреции гормона смещается на ранние утренние часы», — привел слова доктора сайт NEWS.ru.

С возрастом проблема поверхностного сна, как правило, усугубляется. Организм становится чувствительнее к изменениям во внешнем мире, и любые нарушения гигиены сна, такие как свет, шум или неудобная подушка, приводят к частым ночным пробуждениям и недосыпу. Если причины дискомфорта связаны с партнером, то дефицит сна может стать хроническим.