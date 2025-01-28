Невролог Бехер: хроническая раздражительность может говорить о начале депрессии

Иногда повышенная раздражительность, утомляемость и снижение настроения могут быть признаками начинающейся депрессии. В таких случаях важно обратиться за медицинской помощью, а не игнорировать симптомы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением специализированной помощи КДЦ РНЦХ имени Петровского Мария Бехер.

По словам специалиста, важно понимать, когда перечисленные симптомы — паталогическое состояние, которое спровоцирует депрессию, а когда — просто плохое настроение, которое улучшиться после встречи с друзьями, любимого лакомства и так далее.

Многие не обращаются к врачам, боясь того, что им выпишут лечение какими-то сложными таблетками. Однако стоит помнить, что психотерапевты, как правило, используют когнитивно-поведенческую терапию, добавила Бехер.