Невролог Барышев рассказал, что споры плесени в грунте комнатных растений могут обострить астму

Комнатные растения редко вызывают головную боль напрямую, но ухудшить самочувствие могут их резкий запах, плесень в почве и химикаты. Об этом RT сообщил врач-невролог «СМ-Клиники» Артем Барышев.

По словам специалиста, насыщенный аромат лилий, жасмина или герани раздражает нервную систему и способен спровоцировать приступ у людей с мигренью. Аллергическая реакция встречается реже и обычно сопровождается заложенностью носа, чиханием и зудом в глазах.

Более частой угрозой врач назвал споры плесени в грунте, возникающие из-за перелива и плохого дренажа. Они раздражают дыхательные пути и могут обострить астму. Недомогание также провоцирует распыление удобрений и инсектицидов без проветривания.

Барышев опроверг миф о том, что растения ночью забирают весь кислород в спальне, и порекомендовал не допускать переувлажнения почвы.