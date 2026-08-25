Невролог Барышев призвал не связывать рилсы с диагнозом СДВГ

Короткие видео не повреждают мозг, но бесконечная лента может ухудшать сон и снижать способность концентрироваться, сообщает Hi-Tech Mail .

Врач-невролог «СМ-Клиники» Артем Барышев объяснил, что автоматическая лента заставляет человека постоянно переключать внимание. Пользователю не нужно решать, продолжать ли просмотр: следующий ролик включается сам.

Врач назвал недооцененной проблемой просмотр видео перед сном. Из-за него люди откладывают засыпание, что может снизить качество сна, увеличить время засыпания и вызвать дневную дисфункцию. Барышев посоветовал иногда убирать телефон из зоны доступа, чтобы тренировать внимание без постоянной смены стимулов.

Невролог подчеркнул, что любовь к коротким роликам не означает наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности: такой диагноз может поставить только врач.

Нейропсихолог «СМ-Клиники» Светлана Пуля отметила, что лента привлекает непредсказуемостью следующего видео. Человек привыкает к быстрому потоку наград, поэтому обычные занятия могут казаться скучными.

«Мозг пластичен: тот же механизм, который „испортился“ под лентой, прекрасно восстанавливается, когда вы меняете нагрузку», — заявила Пуля.