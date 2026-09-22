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    Невролог Барышев назвал опасные симптомы при ночных судорогах

    Повторяющиеся ночные судороги могут быть связаны не только с нагрузкой или обезвоживанием, но и с заболеваниями нервной системы и внутренних органов. Врач-невролог Артем Барышев перечислил признаки, при которых не стоит откладывать визит к специалисту, сообщает Life.ru.

    Ночная судорога — это непроизвольное болезненное сокращение мышцы. Чаще всего спазм возникает в икрах, реже — в стопах и бедрах. Приступ длится от нескольких секунд до нескольких минут, а боль может сохраняться после расслабления мышцы.

    Судороги могут появиться после непривычной физической нагрузки, переутомления или обезвоживания. Однако объяснять каждый эпизод нехваткой магния и других электролитов неправильно: точную причину удается установить не всегда.

    Повторяющиеся приступы иногда сопровождают поражение периферических нервов, эндокринные нарушения, патологии головного или спинного мозга, болезни почек, печени, сердца и сосудов. Ночные спазмы сами по себе не указывают на заболевание: врачу необходимы другие симптомы и результаты обследований.

    Обратиться за помощью следует, если судороги регулярно нарушают сон, становятся длительными, сопровождаются онемением, слабостью мышц или отеком ноги. Если приступы начались после назначения нового лекарства либо изменения дозы, нужно сообщить лечащему врачу, но не отменять терапию самостоятельно.

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