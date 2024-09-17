Невролог Барбухатти: мигрень характеризуется интенсивной головной болью, усиливающейся при нагрузках

Мигрень характеризуется интенсивной головной болью, которая усиливается при физических нагрузках. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-невролог Мария Барбухатти.

Как отметила медик, обычно боль имеет пульсирующий характер и чувствуется с одной стороны головы. Человек, который никак не лечит мигрень, может столкнуться с осложнениями.

«Если случился именно мигренозный приступ, то есть препараты для купирования приступа», — сказала Барбухатти.

Пациентам рекомендуется определять свои триггеры мигрени с помощью дневника головной боли, добавила врач.