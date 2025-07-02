Невролог Баранова призвала отказаться от употребления алкоголя перед сном

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала рекомендации по употреблению напитков во второй половине дня.

Невролог посоветовала не пить кофе и стимулирующие напитки после обеда. Она также отметила, что некоторым людям чай дает более бодрящий эффект, чем кофе.

«И по поводу алкоголя — тут такая ловушка получается. Кто-то принимает алкоголь, и он расслабляется и засыпает хорошо. Но когда алкоголь переваривается, расщепляется, уже появляются токсичные вещества, которые, наоборот, оказывают возбуждающее действие на наш мозг, и, как правило, люди часто просыпаются по ночам или рано утром», — объяснила Баранова.

Ранее врач-сомнолог Елена Царева призвала отказаться от алкоголя и кофе, чтобы избежать разговоров во сне. Снохождение и сноговорение могут быть спровоцированы употреблением веществ, влияющих на нервную систему.