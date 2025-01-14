Невролог Баранова: инсомния часто возникает на фоне стрессовых ситуаций

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова обсудила связь между стрессом и бессонницей в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Она подчеркнула, что стрессовые ситуации часто становятся причиной нарушений сна.

Баранова посоветовала людям, испытывающим трудности с засыпанием, обращаться за помощью к специалистам. Врач может назначить короткий курс медикаментов для облегчения острого периода бессонницы, после чего применяются немедикаментозные методы терапии и психотерапия.

Специалист также акцентировала внимание на важности комплексного подхода, который помогает улучшить качество сна.

Ранее Баранова предупреждала о риске набора избыточного веса вследствие недостатка глубокого сна.