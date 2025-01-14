Невролог Баранова: инсомния часто возникает на фоне стрессовых ситуаций

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова обсудила связь между стрессом и бессонницей в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она подчеркнула, что стрессовые ситуации часто становятся причиной нарушений сна.
Баранова посоветовала людям, испытывающим трудности с засыпанием, обращаться за помощью к специалистам. Врач может назначить короткий курс медикаментов для облегчения острого периода бессонницы, после чего применяются немедикаментозные методы терапии и психотерапия.
Специалист также акцентировала внимание на важности комплексного подхода, который помогает улучшить качество сна.
Ранее Баранова предупреждала о риске набора избыточного веса вследствие недостатка глубокого сна.
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