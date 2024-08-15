Невролог Балабанова: нарушение равновесия и асимметрия лица могут быть признаками микроинсульта

Невролог Светлана Балабанова перечислила симптомы микроинсульта. К тревожным сигналам относятся кратковременная головная боль, онемение и головокружение, отметила медик в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, подозрение должны вызвать покалывания в области лица и конечностей. Кроме того, некоторые сталкиваются с нарушением равновесия и походки, асимметрией лица.

При данном состоянии нередко возникают проблемы со зрением, слухом и речью. Пациент также может потерять сознание, добавил сайт KP.RU.

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