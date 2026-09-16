Невролог Бадалян назвала триггеры приступов мигрени

Нарушение сна, пропуск приема пищи и обезвоживание могут спровоцировать приступ мигрени у предрасположенных людей, сообщила невролог Карине Бадалян, передает NEWS.ru .

Бадалян подчеркнула, что единственной причины мигрени не существует. Заболевание связывают с врожденной предрасположенностью нервной системы, на которую влияют гормональные, внешние и поведенческие факторы. Мигрень чаще встречается у женщин и может наблюдаться у нескольких членов одной семьи.

Невролог пояснила, что недосып не вызывает болезнь у здорового человека, но способен снизить порог приступа у предрасположенного пациента. К триггерам также относятся стресс или резкое расслабление после него, избыток кофеина, алкоголь, интенсивные нагрузки, яркий свет, запахи и перемены погоды.

Набор провоцирующих факторов у каждого человека индивидуален. Ожирение, тревога, депрессия и хронический стресс могут способствовать переходу от редких приступов к частой или хронической мигрени, пишет RT.