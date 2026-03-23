Невролог Атяшев указал на опасность сочетания снотворных препаратов и алкоголя

Совместное употребление снотворных средств и спиртных напитков представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом РИА «Новости» сообщил тульский врач-невролог, мануальный терапевт Александр Атяшев.

Специалист пояснил, что большинство снотворных воздействует на центральную нервную систему, а алкоголь дополнительно ее угнетает.

«Сочетание снотворных и алкоголя опасно тем, что большая часть снотворных влияет на центральную нервную систему. Алкоголь тоже является токсином для ЦНС, поэтому их сочетание приведет к риску возникновения зависимости как от снотворных, так и алкоголя», — заявил невролог.

Атяшев также отметил, что снотворные препараты в комбинации со спиртным усиливают действие друг друга. По его словам, это может приводить к выраженным побочным эффектам, включая глубокий сон и нарушение сознания. Врач призвал проявлять крайнюю осторожность, так как подобные эксперименты с организмом могут иметь непредсказуемые последствия, написали «Известия».