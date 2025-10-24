Невролог Артемова рассказала, что длительность сна осенью должна составлять не менее семи часов

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Артемова поделилась с RT рекомендациями, как облегчить свое состояние осенью при коротком световом дне.

«Длительность сна должна составлять не менее семи часов», — объяснила Анастасия Артемова. Она добавила, что за час до сна стоит отказаться от гаджетов для нормализации выработки мелатонина.

Для поддержания биологических ритмов врач рекомендует использовать искусственное освещение, имитирующее солнечный свет, например, лампу для светотерапии или светильники, имитирующие рассвет.

Также врач советует ежедневно гулять, особенно с 11:00 до 15:00, заниматься физической активностью и придерживаться сбалансированного питания.