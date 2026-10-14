Невролог Аристиди объяснила суть персистирующего постурально-перцептивного головокружения

Она подчеркнула, что это диагноз-исключение, так как головокружение носит несистемный характер. Пациенты описывают состояние как «нетрезвое»: отсутствует ощущение вращения, но присутствуют легкая неустойчивость, дискоординация, тяжесть или, наоборот, легкость в голове, расфокусировка внимания и неуверенность при ходьбе.2 источника

Аристиди отметила, что подобные симптомы могут указывать на органические патологии, например железодефицитную анемию, кровотечения или проблемы с позвоночником. Провоцирующим фактором может стать как физиологическое, так и психологическое событие. Однако ПППГ часто выявляют и без серьезных потрясений — в таких случаях у пациентов обычно наблюдаются тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство.2 источника