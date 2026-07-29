Невролог Аристиди объяснила, что усталость по утрам может указывать на дефицит железа

Невролог и клинический психолог Соня Аристиди в эфире «Радио Крым» назвала причины утренней разбитости. По ее словам, плохой сон часто связан со снижением уровня ферритина — белка, отвечающего за запасы железа в организме.

«Скорее всего, сон был недостаточно глубоким и полноценным. Это может говорить о проблемах в организме — снижение уровня ферритина дает такие симптомы», — пояснила специалист.

Аристиди предостерегла от бесконтрольного приема снотворных препаратов. Многие выбирают таблетки из-за нежелания искать истинную причину недомогания, однако такой подход лишь маскирует проблему.

«Снотворные имеют свои риски — привыкание, зависимость. Впоследствии вы уже не сможете заснуть не потому, что что-то не так, а просто потому, что не выпили таблетку. Это называется лекарственная зависимость», — добавила невролог.