Невролог Арифджанова рассказала, что объективный шум в ушах может указывать на опухоль мозга

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова сообщила «Газете.Ru» , что ощущение шума в ушах может указывать на наличие различных заболеваний, включая депрессию, проблемы с сердцем и опухоли мозга.

Специалист выделила два типа шума: субъективный, который слышит только пациент, и объективный, поддающийся фиксации врачом или окружающими.

«Субъективный шум встречается чаще всего. Ведущими его причинами являются тревожные и депрессивные состояния, а уже затем — более серьезные причины, такие как болезни уха или нервной системы», — отметила доктор.

При тревожных расстройствах шум обычно ощущается во всей голове как писк или звон. Для лечения могут быть назначены противотревожные препараты, антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия.

Объективный шум встречается реже и может быть связан с пороками сердца, опухолями в черепной полости или спазмами мышц среднего уха. Врач подчеркнула важность своевременного обращения к специалисту при появлении шума в ушах для определения его причины и предотвращения осложнений.