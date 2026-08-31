Невролог Антипин назвал частые причины боли, онемения и головокружения

Невролог Максим Антипин объяснил, что одинаковые жалобы могут иметь разные причины, а на течение некоторых болезней влияет эмоциональное состояние. Врач перечислил частые поводы для обращения к специалисту, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

В амбулаторной практике пациенты чаще всего жалуются на головную боль, боль в спине и шее, онемение рук, головокружение, ухудшение памяти и вегетативные симптомы. По словам Антипина, задача врача — установить причину, а не лечить отдельную часть тела.

Головную боль вызывают более 200 заболеваний и состояний. Приступы мигрени могут утяжелять тревога и депрессия. Боль в висках иногда связана с напряжением жевательных мышц, а частый прием обезболивающих способен вызвать лекарственно-индуцированную головную боль.

Самой частой причиной боли в спине и шее врач назвал неспецифическую скелетно-мышечную боль. При онемении рук проблема нередко заключается в сдавлении срединного нерва в запястье — синдроме запястного канала, а не в шее.

Головокружение может быть психогенным или возникать из-за доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, связанного с внутренним ухом. У молодых людей тревога и депрессия также часто становятся причиной жалоб на память и концентрацию.

Антипин подчеркнул, что диагноза «вегетососудистая дистония» не существует. Сердцебиение, дрожь, потливость и предобморочные состояния реальны, но часто связаны с реакцией организма на тревогу или депрессию.