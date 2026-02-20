Невролог Аникина предостерегла от отказа от головного убора в мороз
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина предостерегла от отказа от головного убора в мороз в разговоре с изданием «Абзац». По мнению специалиста, переохлаждение головы может вызвать воспаление лицевого нерва и привести к параличу мимических мышц.
Медик отметила, что при поражении нерва возможно одностороннее «замирание» лица и проблемы со слезоотделением — от сухости глаза до постоянного слезотечения. Также у пациента могут возникнуть трудности с распознаванием вкуса, написал «Петербургский дневник».
Аникина подчеркнула важность своевременного обращения к врачу при первых признаках нарушения мимики. Восстановление нерва занимает не менее 14 недель, и в этот период важно избегать повторных травм.
Кроме того, специалист предостерегла от агрессивной физиотерапии и активного массажа пораженной зоны, так как чрезмерная стимуляция может вызвать стойкий мышечный спазм и привести к выраженной асимметрии лица.