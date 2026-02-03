Невролог Аникина посоветовала укреплять мышцы для лечения болей в спине

Чаще всего боль в спине возникает из-за рефлекторной реакции, а не радикулита. Это может происходить из-за стресса, бессонной ночи или сидячего образа жизни, объяснила невролог Марина Аникина в беседе с сайтом KP.RU .

Врач предостерегла от самолечения и посоветовала сначала обратиться к специалисту, чтобы исключить воспалительные заболевания, например болезнь Бехтерева. После обследования ревматолог может назначить анализы и рекомендовать сделать МРТ.

Кроме того, невролог отметила, что ранее популярные схемы лечения болей в спине, включающие миорелаксанты и нестероидные противовоспалительные средства, сейчас считаются неэффективными. Вместо этого рекомендуется укреплять мышцы спины и пресса, особенно после 40 лет, когда начинается потеря мышечной массы.