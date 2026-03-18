Невролог Алмазов предупредил, что дефицит железа часто становится причиной ухудшения памяти

Для поддержания хорошей памяти необходимо употреблять продукты, содержащие важные микроэлементы и витамины. В частности, железо, жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы В, холин, фолаты, магний и цинк могут оказать положительное влияние на мозговую деятельность. По словам невролога Кирилла Алмазова, дефицит железа часто становится причиной ухудшения памяти. Об этом написала Lenta.ru .

Важно включить в рацион продукты, богатые этим микроэлементом. Гемовое железо, которое легко усваивается, содержится в красном мясе и печени (свиной и говяжьей). Негемовое железо можно найти в орехах, бобовых, шпинате и гречке, добавила «Свободная пресса».

Жирными кислотами, необходимыми для передачи нервных импульсов, богаты лосось, скумбрия, льняное и оливковое масло, а также грецкие орехи.

Витамины группы В, холин, фолаты, магний и цинк содержатся в яйцах, зеленых овощах, бобовых, крупах и тыквенных семенах.