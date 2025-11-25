Невролог Алексеева отметила, что первичная головная боль часто связана с генетикой или биохимическими процессами

Головная боль — частый симптом, с которым сталкиваются многие россияне. Однако не всегда понятно, что именно вызывает неприятные ощущения. В беседе с Life.ru врач-невролог «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Екатерина Алексеева развенчала распространенные заблуждения о причинах этого недуга.

Доктор объяснила, что головная боль делится на две основные группы: первичную и вторичную. Первичная боль не связана с повреждениями в организме, ее вызывают биохимические процессы, генетическая предрасположенность и сочетание внешних и внутренних факторов.

Вторичная головная боль указывает на другое заболевание, например, инфекцию или аневризму. При этом остеохондроз и «зажатые сосуды» к этой категории не относятся.

Алексеева подчеркнула, что выражение «сосудистая головная боль» чаще всего скрывает мигрень. Настоящие сосудистые боли связаны с острыми состояниями, такими как инсульты и кровоизлияния.

Отдельно врач отметила, что метеозависимость как диагноз не существует, хотя пациенты часто уверены в обратном. Исследования на эту тему ограничены, а психологическое самовнушение играет значительную роль.