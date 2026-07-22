Невролог Алексеев рассказал о трех стадиях кофейной зависимости

Заведующий дневным стационаром Новгородского клинического специализированного центра психиатрии и ассистент кафедры неврологии и психиатрии НовГУ Виктор Алексеев в бесед с сайтом «Газета.ru» объяснил, как формируется зависимость от кофе.

По словам врача, любые зависимости возникают из-за сбоев в работе «системы награды» в мозге. Ключевую роль играет дофамин — гормон, который приносит удовольствие и служит сигналом о том, что действие важно, его нужно запомнить и повторить. Мозг может посчитать «полезным» даже кратковременное удовольствие от кофе, что в перспективе способно привести к проблемам, отметил KP.RU.

Формирование зависимости проходит в три стадии. На первой стадии закрепляется связь между действием и удовольствием, на второй — эта связь встраивается в метаболизм организма, а на третьей стадии происходят тяжелые и необратимые изменения. При этом врач заметил, что кофеин почти всегда остается на первой стадии зависимости.

Алексеев добавил, что есть люди, предрасположенные к формированию зависимостей в целом. Определенного «гена любви к кофе» нет, но есть комбинации генов, создающие базу для зависимого поведения. Тревожные люди — одна из самых уязвимых категорий, так как они хотят быстро успокоить мозг и снизить внутреннее напряжение.

Полностью отказываться от кофе не стоит, поскольку безопасная доза индивидуальна. Если после кофе усиливается сердцебиение или беспокойство, дозу следует снизить. Не рекомендуется пить его на пустой желудок или после 14:00.