Neurology: даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск развития артериолосклероза

Исследователи выяснили, как употребление алкоголя влияет на сосуды и мозг. Они изучили образцы мозговой ткани более чем 1700 человек и провели опрос среди родственников участников. Об этом написал журнал Neurology .

Согласно полученным данным, даже умеренное употребление спиртного увеличивает риск развития гиалинового артериолосклероза — болезни, которая вызывает ухудшение памяти и мыслительных способностей. Также у тех, кто пьет алкоголь, чаще обнаруживаются тау-клубки, указывающие на повышенный риск болезни Альцгеймера, сообщил сайт Infox.ru.

Специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Даже если человек бросил пить, у него могут остаться признаки повреждения мозга. Поэтому важно отказаться от спиртных напитков или ограничить их употребление.