Неправильное положение тела назвали главной ошибкой при измерении артериального давления

Точность показаний домашнего тонометра может быть нарушена из-за распространенных ошибок во время измерения давления. Для получения корректных данных необходимо соблюдать определенные правила, написал сайт aif.ru со ссылкой на t-online .

Перед процедурой рекомендуется несколько минут спокойно посидеть, избегать разговоров и резких движений. Важно помнить, что физическая нагрузка, стресс, употребление кофе, курение или плотный прием пищи незадолго до измерения могут временно изменить показатели давления, добавила «Свободная пресса».

Одна из частых ошибок — неправильное положение тела во время процедуры. Необходимо сидеть с опорой на спинку стула, поставив ноги на пол и не скрещивая их. Рука с манжетой должна находиться примерно на уровне сердца.

Также важно правильно подобрать размер манжеты. Если она не подходит по объему руки, тонометр может показать значения с погрешностью. Кроме того, слишком свободно или слишком туго закрепленная манжета также способна повлиять на результат.

Специалисты советуют не ограничиваться одним измерением, а проводить несколько процедур с небольшими интервалами. Это позволит получить более точную оценку. В случае регулярно повторяющихся высоких или низких показателей давления необходимо обратиться к врачу для оценки состояния здоровья.