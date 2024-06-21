Неонатолог Мурзина посоветовала делать выбор в пользу грудного вскармливания

Значимость кормления грудью для новорожденных и малышей очень высока из-за неповторимых характеристик такого молока. Об этом РИАМО рассказала врач-неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

Она объяснила, что грудное молоко богато такими компонентами, как интерфероны, интерлейкины, лизоцим и секреторный иммуноглобулин А, а также другими биологически активными веществами, которые способствуют защите и сбалансированному росту ребенка.

«В первые три месяца жизни младенца его иммунная система еще не способна самостоятельно производить защитные антитела. Именно поэтому грудное молоко играет ключевую роль, предоставляя необходимые защитные элементы для развития иммунитета и защиты от инфекционных заболеваний», — подчеркнула врач.

Более того, грудное молоко обладает идеально сбалансированным набором питательных элементов, включая гормоны роста, нейротрансмиттеры, ферменты, витамины и микроэлементы, что положительно сказывается на формировании кишечной микрофлоры и уменьшает вероятность развития аллергических реакций и заболеваний желудочно-кишечного тракта, добавил «Петербургский дневник».