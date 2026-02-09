Нелепая ошибка лишила смертельно больного мальчика в Италии донорского сердца
В Италии врачи по ошибке заморозили донорское сердце для больного ребенка
В Италии из-за ошибки при транспортировке донорского сердца сорвалась операция смертельно больному двухлетнему мальчику. Медики заморозили орган, перепутав обычный лед с сухим, сообщила немецкая газета General-Anzeiger Bonn.
Мальчик из Неаполя страдал от тяжелого порока сердца, спасти его могла только пересадка. Наконец, появился донорский орган — его извлекли из тела четырехлетнего ребенка, утонувшего в бассейне в Южном Тироле. Предстояло перевезти орган на расстояние более 800 километров.
О том, что при транспортировке произошла роковая ошибка, врачи узнали перед операцией по пересадке. Открыв контейнер, они увидели замороженное сердце — вместо обычного льда температурой -4…-8 градусов его упаковали в сухой и везли в условиях ниже -78 градусов.
Больной ребенок остался под наблюдением врачей в ожидании нового органа. Государственная прокуратура начала проверку. Медики из больницы в Больцано заявили, что несли ответственность только за извлечение сердца. За транспортировкой, по их словам, должны следить коллеги из Неаполя.
Ранее в России ученые создали систему ReGenesis Box. Она способна сохранять донорские легкие до 12 раз дольше, чем аналоги.