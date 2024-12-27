Нейропсихолог Воронин: процессы старения мозга запускаются в 25-35 лет

Процессы функционального старения мозга начинаются в возрасте 25–35 лет. Об этом рассказал кандидат психологических наук, нейропсихолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Воронин в интервью «Газете.Ru» .

Специалист отметил, что в этот период снижается количество нейронов, уменьшается объем мозга, особенно в лобных и височных долях. Они отвечают за память, планирование и принятие решений. Процесс ускоряется из-за стресса, недостатка активности и болезней.

Замедлить старение помогают интеллектуальные тренировки, такие как чтение книг, головоломки и специальные приложения. Они развивают память, внимание и аналитические навыки, подчеркнул Воронин.