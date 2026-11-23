Хронический стресс и эмоциональное истощение ухудшают память и внимание, выяснили специалисты. Об этом ТАСС рассказала эксперт в области нейропсихологии и преподаватель Московского института психоанализа Виктория Шиманская.

По словам Шиманской, при хроническом стрессе или эмоциональном истощении мозг буквально блокирует запись новой информации. Она пояснила, что память ухудшается не из-за поломки, а из-за перегрузки: система переходит в режим экономии ресурсов, пишет «Свободная пресса».

Шиманская подчеркнула, что усталость без осмысленной цели разрушает когнитивные функции не менее эффективно, чем органические заболевания. Поводом для визита к специалисту, по ее словам, должны стать забывчивость, которая сопровождается тревогой, раздражительностью и потерей концентрации в диалоге.

«Это уже не просто усталость. К врачу нужно идти тогда, когда эти симптомы не проходят после нормального отдыха и сохраняются больше нескольких недель», — заключила эксперт.