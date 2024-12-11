Нейропсихолог Максименко рассказала, что детям до 7 лет нельзя находиться в Сети более 15 минут в день

Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» призвала родителей тщательнее отслеживать время нахождения ребенка в Сети.

По словам эксперта, дети до семи лет не должны потреблять интернет-контент дольше, чем 15 минут в день. Она напомнила, что мозг является носителем ограниченного количества информации, и вкладывать в него бесполезный контент, особенно детям, не рекомендуется.

«Ребенку, который начинает смотреть в четыре-пять лет разнообразные видеоролики, не хватает времени и ресурсов усваивать полезную информацию в настоящем и дальнейшем», — процитировали «Известия» Максименко.

Нейропсихолог предупредила, что следствием бесконтрольного поглощения контента может стать так называемое «разложение мозга».