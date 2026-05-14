Нейропсихолог Куницина отметила, что чтение, кроссворды и шахматы помогают сохранить ясность ума в любом возрасте

Мозг сохраняет способность к формированию новых нейронных связей на протяжении всей жизни, при условии регулярной стимуляции. О влиянии нейропластичности на память, внимание и мышление рассказала нейропсихолог Алла Куницина в беседе с 450media.ru .

Куницина отметила, что без должной умственной активности связи между нейронами могут ослабеть, а когнитивные функции — ухудшиться. Для поддержания работы мозга нейропсихолог рекомендовала такие занятия, как чтение, изучение иностранных языков, новые хобби, разгадывание кроссвордов, судоку, шахматы и другие интеллектуальные игры, привел слова эксперта сайт RT.

Кроме того, Куницина подчеркнула важность социального взаимодействия, легкой физической активности и здорового питания для сохранения ясности ума.