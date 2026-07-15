Нейропсихолог Коржаева назвала апатию главным признаком депрессии

Нейропсихолог и клинический психолог Ирина Коржаева рассказала Life.ru , как распознать депрессию и почему не стоит ставить себе диагноз самостоятельно.

Депрессия — это не просто плохое настроение, а серьезное состояние, при котором необходима профессиональная помощь. Она отличается от лени, которая обычно связана с нежеланием тратить силы на скучные или неважные задачи. При депрессии человек может утратить способность получать удовольствие, мечтать о будущем и восстанавливаться даже после полноценного отдыха.

Главным признаком депрессии становится апатия. Чтобы разобраться в своем состоянии, эксперт советует честно ответить себе на несколько вопросов: сможете ли вы выполнить задачу, если действительно захотите, становится ли легче после отдыха, радуют ли прежние увлечения, мечтаете ли вы о будущем, не изменились ли сон и аппетит.

Если отрицательный ответ прозвучал больше чем на два вопроса — это веский повод обратиться к врачу. Психолог подчеркнула, что депрессия не всегда заметна окружающим. Человек может улыбаться, работать и производить впечатление жизнерадостного, но при этом испытывать сильнейшее внутреннее истощение и ощущение невозможности справиться даже с простыми повседневными задачами.