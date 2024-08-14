Нейропсихолог Хвингия: переучивание детей-левшей грозит негативными последствиями

Попытки сделать из ребенка-левши правшу могут отрицательно отразиться на его развитии и психоэмоциональном состоянии. Об этом рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, оттого, что родители переучат ребенка писать, доминирующее полушарие у него не поменяется — изменится только рука. Такой диссонанс приведет к истощаемости и повышенной раздражительности, в некоторых случаях возможно нарушение сна.

Также переученным левшам потребуется больше усилий во время учебы, поскольку они будут быстрее уставать, отметила Хвингия.