Нейропсихолог Булах рассказала, что пазлы помогают укреплять межполушарные связи у детей

Нейропсихолог Любовь Булах в разговоре с KP.RU поделилась советами по выбору полезных подарков для детей на Новый год. Среди них — головоломки, пазлы и интеллектуальные игры.

Как отметила эксперт, пазлы являются настоящим тренажером для мозга, развивают зрительно-пространственное мышление, внимание, усидчивость и укрепляют межполушарные связи. Они помогают детям концентрироваться и успокаивают нервную систему. На маркетплейсах можно найти разнообразные варианты: от картонных и деревянных до магнитных и 3D.

Среди головоломок нейропсихолог также выделила игру «Ежата-смышлята», которая развивает пространственное мышление и другие когнитивные функции мозга. Еще один вариант — «Логикум», помогающий ребенку быть терпеливым и устойчивым к фрустрации.

Игры «нажимай-запоминай» полезны для детей с СДВГ и трудностями концентрации. Они тренируют лобные доли, отвечающие за внимание и контроль ошибок, а также улучшают реакцию и самоконтроль.

Серия интеллектуальных игр Brainy Trainy направлена на развитие отдельных когнитивных навыков, таких как воображение, эмоциональный интеллект и критическое мышление. Они удобны для занятых родителей и подходят для игры в дороге или в очереди.

Карточная игра «Дубль» развивает внимание, скорость и мышление. Она тренирует визуально-пространственный блок, блок планирования и моторно-координационный блок мозга, подчеркнула Булах.