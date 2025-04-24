Нейропсихиатр Батышева: мнение о том, что в мире эпидемия аутизма, не подтверждается фактами

Мнение о том, что в мире эпидемия аутизма, не подтверждается фактами. Об этом ИА НСН сообщила нейропсихиатр, заслуженный врач России Татьяна Батышева.

Специалисты утверждают: установить причину возникновения расстройств аутистического спектра бывает сложно. Однако определить ряд факторов все же можно.

Одна из главных причин — генетическая предрасположенность. На сегодняшний день выявлено более сотни генов, связанных с РАС. Кроме того, специалисты обращают внимание на негативное влияние окружающей среды и возможность метаболических нарушений, которые могут вызвать развитие аутизма.

Не стоит исключать и роль вирусных инфекций. Важными факторами также считаются дефицит микроэлементов и проблемы с желудочно-кишечным трактом, добавила медик.