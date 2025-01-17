Нейрохирург Наумов: жесткий матрас поможет поддержать здоровье позвоночника

Современные люди часто проводят длительное время в сидячем положении, поэтому необходимо выбирать удобные кресла и регулярно делать перерывы для разминки мышц. О важности правильного ухода за позвоночником рассказал нейрохирург Денис Наумов в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметил, что поднимать тяжести следует с использованием правильной техники и поддерживающих устройств. Качество сна также играет ключевую роль: ортопедическая подушка и жесткий матрас способствуют расслаблению мышц и предотвращают дегенеративные изменения.

Врач посоветовал вести активный образ жизни, следить за питанием и отказаться от курения для поддержания здоровья позвоночника.